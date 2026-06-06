المنتخب الوطني تحت 20 عاما يتعثر أمام بنما وديا

الوكيل الإخباري- تعثر المنتخب الوطني (ت20) أمام نظيره البنمي 1-2، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب غولجوك في تركيا، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب تأهباً للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.

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وأحرز هدف المنتخب عمر الخطيب في الدقيقة 68.



ومثل المنتخب في اللقاء: محمد الشلول، حسين ذيابات، عمر الخطيب، إياد العماوي، ياسر الحمبوز (محمود الطميزي، محمد أبو الغنم)، مهند محمود (عاصم أبو عياش)، سعود أبو زيد، محمد البيطار، قيس الشواشرة (محمد هندومة)، ناصر الدجاني (علي النعيمي)، مالك البستنجي (أحمد أبو كوش).



وبدأ منتخبنا الوطني اللقاء بضغط هجومي عالٍ، فرض من خلاله أفضلية واضحة وأنتج العديد من الفرص الخطيرة دون أن يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، حيث أهدر ناصر الدجاني انفراداً تصدى له الحارس البنمي، قبل أن يسدد قيس الشواشرة كرة قوية تألق الحارس في إبعادها مجدداً، فيما أضاع مالك البستنجي فرصة محققة أخرى أمام المرمى.



وعلى عكس مجريات اللعب، تحصل المنتخب البنمي على ركلة جزاء عند الدقيقة 43، نجح في تنفيذها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنما بهدف دون رد.



ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل منتخبنا الوطني ضاغطاً بحثاً عن تعديل النتيجة، إلا أن المنتخب البنمي استغل هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 50، تمكن من خلالها من إضافة الهدف الثاني.



ومع مرور الوقت وإجراء التبديلات، واصل منتخبنا الوطني محاولاته الهجومية ونجح في تقليص الفارق بعدما تحصل على ركلة جزاء نفذها عمر الخطيب بنجاح عند الدقيقة 68، قبل أن يحاول المنتخب إدراك التعادل في أكثر من مناسبة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.



ويلتقي المنتخب الوطني ت20 نظيره العراقي عند السادسة مساء الاثنين المقبل على ملعب غولجوك، في ختام مبارياته الودية ضمن المعسكر التدريبي المقام في تركيا.