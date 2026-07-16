المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية إلى البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم 2026

وشارك المنتخب الوطني في التصفيات عبر 3 ألعاب: إي فوتبول Console، إي فوتبول Mobile، وروكيت ليغ.
وفي منافسات إي فوتبول Console، أنهى المنتخب المرحلة الأولى في المركز الثاني برصيد 550 نقطة، خلف سوريا 560 نقطة، وأمام السعودية 505 نقاط، لبنان 465 نقطة، البحرين 355 نقطة، طاجيكستان 325 نقطة، عُمان 225 نقطة، أوزبكستان والإمارات 215 نقطة، وقطر 205 نقاط.
وفي منافسات إي فوتبول Mobile، تصدر المنتخب الوطني الترتيب برصيد 560 نقطة، متقدماً على أوزبكستان 495 نقطة، طاجيكستان 470 نقطة، أفغانستان 405 نقاط، عُمان والسعودية 270 نقطة، والبحرين 260 نقطة.
أما في منافسات روكيت ليغ، فقد حل المنتخب في المركز الثاني برصيد 525 نقطة، خلف السعودية 600 نقطة، وأمام عُمان 445 نقطة، قطر 385 نقطة، الإمارات 295 نقطة، البحرين 260 نقطة، وأوزبكستان 0 نقطة.
وتقام البطولة القارية خلال الفترة من 19 إلى 23 آب المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن قارة آسيا إلى نهائيات كأس العالم FIFAe 2026.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أشهر المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد، وتضمنت عقد ورشات عمل والتعاون مع الاتحادين الدولي “فيفا” والآسيوي، حيث شارك في بطولة كأس آسيا الإلكترونية، والتي أقيمت نسختها الأولى على هامش البطولة القارية 2023 في الدوحة إلى جانب بطولة غرب آسيا الخامسة 2024 في عمّان، كما شارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية FIFAe 2025، في العاصمة السعودية الرياض.
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