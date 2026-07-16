المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية إلى البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية، منافسات المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم FIFAe 2026، ليحجز مقعده في البطولة القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

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وشارك المنتخب الوطني في التصفيات عبر 3 ألعاب: إي فوتبول Console، إي فوتبول Mobile، وروكيت ليغ.



وفي منافسات إي فوتبول Console، أنهى المنتخب المرحلة الأولى في المركز الثاني برصيد 550 نقطة، خلف سوريا 560 نقطة، وأمام السعودية 505 نقاط، لبنان 465 نقطة، البحرين 355 نقطة، طاجيكستان 325 نقطة، عُمان 225 نقطة، أوزبكستان والإمارات 215 نقطة، وقطر 205 نقاط.



وفي منافسات إي فوتبول Mobile، تصدر المنتخب الوطني الترتيب برصيد 560 نقطة، متقدماً على أوزبكستان 495 نقطة، طاجيكستان 470 نقطة، أفغانستان 405 نقاط، عُمان والسعودية 270 نقطة، والبحرين 260 نقطة.



أما في منافسات روكيت ليغ، فقد حل المنتخب في المركز الثاني برصيد 525 نقطة، خلف السعودية 600 نقطة، وأمام عُمان 445 نقطة، قطر 385 نقطة، الإمارات 295 نقطة، البحرين 260 نقطة، وأوزبكستان 0 نقطة.



وتقام البطولة القارية خلال الفترة من 19 إلى 23 آب المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن قارة آسيا إلى نهائيات كأس العالم FIFAe 2026.