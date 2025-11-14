الجمعة 2025-11-14 10:12 ص
 

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي بنظيره التونسي الجمعة

الجمعة، 14-11-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره التونسي، عند الساعة 7:45 دقيقة من مساء الجمعة، في المباراة الودية التي تقام في تونس.اضافة اعلان


كما يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب مالي يوم 18 الحالي في المباراة الودية التي تقام كذلك في تونس.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي في تونس في إطار التحضيرات لخوض بطولة كأس العرب فيفا 2025 ونهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه النهائي مساء الخميس، على الملعب الفرعي برادس، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة اللاعبين كافة، باستثناء نزار الرشدان الذي يلتحق بالتجمع الجمعة.

وتضم قائمة النشامى اللاعبين: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، علي حجبي، أدهم القريشي، عصام السميري، نزار الرشدان، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، علي عزايزة، محمد أبو زريق، عودة الفاخوري، تامر بني عودة، أحمد عرسان، عارف الحاج، عبدالله عوض، يزن النعيمات وجعفر سمارة.
 
 
