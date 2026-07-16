المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت 21 عامُا يحرز 3 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية

الوكيل الإخباري- حقق المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت 21 عاماً ثلاث ميداليات ملونة، بواقع ميداليتين فضيتين وأخرى برونزية، ضمن منافسات البطولة الآسيوية المقامة في مدينة ألماتي الكازاخستانية.

اضافة اعلان



وجاءت الميدالية الفضية الأولى عن طريق اللاعبة مايا إسحاقات في منافسات وزن تحت 57 كغم، فيما أحرز عون عماد الميدالية الفضية الثانية ضمن منافسات وزن فوق 94 كغم.