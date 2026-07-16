المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت 21 عامُا يحرز 3 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية

وجاءت الميدالية الفضية الأولى عن طريق اللاعبة مايا إسحاقات في منافسات وزن تحت 57 كغم، فيما أحرز عون عماد الميدالية الفضية الثانية ضمن منافسات وزن فوق 94 كغم.
أما الميدالية البرونزية، فقد حققها عبدالحميد حوسة بعد حلوله في المركز الثالث ضمن منافسات وزن تحت 77 كغم.
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