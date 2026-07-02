المنتخب الوطني للسلة يبلغ الدور الثاني رغم خسارته أمام إيران

وجاء تأهل المنتخب الوطني بعد أن أنهى منافسات الدور الأول ضمن المنتخبات الثلاثة الأولى في المجموعة الثالثة، ليواصل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
وكان المنتخب الوطني قد حقق نتائج مميزة خلال مشواره في الدور الأول، أسهمت في ضمان تأهله إلى المرحلة الثانية، حيث يواصل المنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى نهائيات كأس العالم.
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