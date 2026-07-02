المنتخب الوطني للسلة يبلغ الدور الثاني رغم خسارته أمام إيران

الوكيل الإخباري- بلغ المنتخب الوطني لكرة السلة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، رغم خسارته أمام نظيره الإيراني بنتيجة 49-67، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات.

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وجاء تأهل المنتخب الوطني بعد أن أنهى منافسات الدور الأول ضمن المنتخبات الثلاثة الأولى في المجموعة الثالثة، ليواصل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.