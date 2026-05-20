المنتخب الوطني يبدأ الخميس المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم

الوكيل الإخباري- يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، المرحلة الأخيرة من التحضير للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا اعتبارا من 11 حزيران المقبل.





وأعلن اتحاد كرة القدم أن المنتخب يبدأ الخميس تجمعه الأخير استعدادا للمونديال، حيث يستمر التجمع في عمّان حتى 28 أيار الحالي وهو موعد السفر إلى سويسرا لمواجهة منتخبها وديا يوم 31 أيار، قبل التوجه إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأميركية خلال الفترة من 1 إلى 10 حزيران المقبل.



وسيواجه المنتخب نظيره الكولومبي مساء الأحد 7 حزيران على ملعب سنابدراجون، قبل الاستقرار في معسكره الرسمي خلال البطولة بمدينة بورتلاند الأميركية.



ويستعد منتخب النشامى خوض أول مشاركة في تاريخه بكأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.



ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم، من خلال هذه المعسكرات، إلى توفير جميع سبل الدعم للمنتخب، لضمان ظهور يليق بسمعة الكرة الأردنية في المحفل العالمي.



وتضم قائمة المنتخب 30 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.











