المنتخب الوطني يفوز على نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس العالم

وسجلت الاهداف خلال مجريات الشوط الأول عن طريق المدافع يزن العرب في الدقيقة الـ 3، وسجل المدافع عبدالله نصيب الهدف الثاني في الدقيقة 11، وسجل لاعب الوسط موسى التعمري الهدف الثالث 45+ 2، وسجل هدف المنتخب الفلسطيني تامر صيام في الدقيقة 32.
وحضر المباراة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
المملكة
-
أخبار متعلقة
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة
-
"المهندسين" تؤكد أهمية ذكرى معركة الكرامة في تعزيز الوحدة الوطنية
-
الاردن يرحب بإطلاق سراح المعتقل الأمريكي جورج غليزمان
-
أوقاف الكرك تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني
-
تجارة إربد توزع المرحلة الثانية من وجبات الإفطار في شمال غزة
-
الإحصاءات: الإناث يشكلن 47.1 بالمئة من سكان المملكة في نهاية 2024
-
مستشفى المقاصد: معالجة 634 مريضًا مجانًا في دير علا
-
الصفدي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة