المنتخب الوطني يفوز على نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس العالم

الوكيل الإخباري- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، على نظيره الفلسطيني بـ 3 أهداف مقابل هدف ضمن مشواره في منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وسجلت الاهداف خلال مجريات الشوط الأول عن طريق المدافع يزن العرب في الدقيقة الـ 3، وسجل المدافع عبدالله نصيب الهدف الثاني في الدقيقة 11، وسجل لاعب الوسط موسى التعمري الهدف الثالث 45+ 2، وسجل هدف المنتخب الفلسطيني تامر صيام في الدقيقة 32.



وحضر المباراة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



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