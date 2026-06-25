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المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش مستقبل سوق رأس المال

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 25-06-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري- عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة ضمن برنامج "الصالون الاقتصادي" بعنوان "الاستثمار في سوق رأس المال الأردني في ظل رؤية التحديث الاقتصادي"، استضاف خلالها رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبوصعيليك، إضافة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

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وأكد أبو حلتم خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس الأمناء، وائل بياري، أن سوق رأس المال الأردني يشكل أحد المكونات الرئيسة في منظومة الاستثمار الوطنية، وأن دوره لا يقتصر على التداول في الأسهم والأوراق المالية، إنما يمتد ليكون رافعة تمويلية واستثمارية داعمة لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية.


وبحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الخميس، أوضح أبو حلتم أن منظومة سوق رأس المال تقوم على تكامل الأدوار بين هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تركز بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية السوق الأردني في استقطاب الاستثمارات.

 
 


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