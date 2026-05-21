المنتدى العالمي للتعليم في لندن يسلط الضوء على تجربة الأردن بمشروع "سراج"

وبحسب بيان الشركة الخميس، جاء إدراج "سراج" كإحدى التجارب الوطنية البارزة عالميا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية وتوسيع الوصول إلى حلول تعليمية رقمية متقدمة إلى جانب تجارب دول عدة.
ويعكس إدراج "سراج" ضمن النماذج الدولية المشاركة مستوى التقدم الذي حققه الأردن في تطوير مبادرات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن رؤية وطنية تركز على بناء المهارات المستقبلية، وتعزيز جاهزية القطاع التعليمي لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ويجري العمل على التوسع بالمشروع وتطويره ليصبح منتجا متكاملا ضمن أنظمة إدارة التعلم التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يدعم الطلبة والمعلمين ويحسن تجربة التعلم ويعزز الوصول إلى أدوات تعليمية رقمية متقدمة على نطاق واسع.
ويعد المنتدى العالمي للتعليم، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، أكبر تجمع دولي سنوي يعنى بقطاعي التعليم والمهارات ويجمع وزراء التعليم وصناع القرار والمؤسسات الدولية لمناقشة مستقبل التعليم والابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
يذكر أن أكثر من مليون طالب وأكثر من 100 ألف معلم في الأردن تفاعلوا مع "سراج"، منذ إطلاقه العام الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
المياه تضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا
-
الغذاء والدواء تستعرض تجربتها الرقابية أمام خبراء دوليين في الأمم المتحدة
-
إنجاز عالمي غير مسبوق: عمّان أول عاصمة في العالم تنال اعتماد BSI للمدن الذكية
-
الحكومة تطلق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة
-
الأردن يواصل دعم لبنان: قافلة إغاثية خامسة من الهيئة الخيرية الهاشمية
-
حادث مروري يربك السير بعد إشارة المهاجرين باتجاه الدوار الثالث
-
كيف يستثمر المسلم أيام ذي الحجة المباركة؟ أئمة وخطباء يوضحون
-
أزمة سير في جبل عمان إثر سقوط فتاة من الطابق الرابع