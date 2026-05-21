المنتدى العالمي للتعليم في لندن يسلط الضوء على تجربة الأردن بمشروع "سراج"

الوكيل الإخباري- عرضت شركة (أوبن أيه آي) العالمية خلال المنتدى العالمي للتعليم المنعقد في لندن، تجربة الأردن في إدماج الذكاء الاصطناعي، بمشروع المساعد التعليمي الذكي "سراج"، أحد مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، لتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يسهم بتجويد العملية التعليمية بمدارس المملكة.

وبحسب بيان الشركة الخميس، جاء إدراج "سراج" كإحدى التجارب الوطنية البارزة عالميا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية وتوسيع الوصول إلى حلول تعليمية رقمية متقدمة إلى جانب تجارب دول عدة.



ويعكس إدراج "سراج" ضمن النماذج الدولية المشاركة مستوى التقدم الذي حققه الأردن في تطوير مبادرات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن رؤية وطنية تركز على بناء المهارات المستقبلية، وتعزيز جاهزية القطاع التعليمي لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.



ويجري العمل على التوسع بالمشروع وتطويره ليصبح منتجا متكاملا ضمن أنظمة إدارة التعلم التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يدعم الطلبة والمعلمين ويحسن تجربة التعلم ويعزز الوصول إلى أدوات تعليمية رقمية متقدمة على نطاق واسع.



ويعد المنتدى العالمي للتعليم، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، أكبر تجمع دولي سنوي يعنى بقطاعي التعليم والمهارات ويجمع وزراء التعليم وصناع القرار والمؤسسات الدولية لمناقشة مستقبل التعليم والابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.