المنخفض الجوي يرفد السدود بـ3 ملايين م3 من مياه الأمطار

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3 مليون متر مكعب ليبلغ التخزين الكلي في السدود الـ15 الرئيسية 74 مليون م3 ما نسبته 25,6% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .

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وبينت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة سجل أعلاها في العاصمة / منطقة بيادر وادي السير أعلى هطول حيث بلغت 79,8 ملم فيما شملت الهطولات جميع مناطق المملكة باستثناء محافظة العقبة، ورفعت كميات الامطار الهاطلة على جميع المناطق من بداية الموسم الى صباح اليوم الموسم المطري الى 22,9% علما بأن نسبة الهطول العام الماضي لنفس الفترة سجلت 60,3% .