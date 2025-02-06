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المنخفض الجوي يرفد السدود بـ3 ملايين م3 من مياه الأمطار

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سيول بسبب مياه الأمطار
الخميس، 06-02-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3 مليون متر مكعب ليبلغ التخزين الكلي في السدود الـ15 الرئيسية 74 مليون م3 ما نسبته 25,6% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 . 

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وبينت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة سجل أعلاها في العاصمة / منطقة بيادر وادي السير أعلى هطول حيث بلغت 79,8 ملم فيما شملت الهطولات جميع مناطق المملكة باستثناء محافظة العقبة، ورفعت كميات الامطار الهاطلة على جميع المناطق من بداية الموسم الى صباح اليوم الموسم المطري الى 22,9% علما بأن نسبة الهطول العام الماضي لنفس الفترة سجلت 60,3% . 


انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الخميس   اعلاها في سد الموجب الذي دخله 1,6 مليون حيث وصل الى 12,588 مليون م3 بنسبة تخزين 51% ، فيما دخل سد الملك طلال 631 الف متر مكعب حيث وصل الى 35,290 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 52,6 %  وتوزعت باقي الكمية على مختلف السدود باستثناء سدود الوالة وابن حماد والفيدان .

 
gnews

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