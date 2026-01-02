المنخفض يرفع الطلب على الغاز إلى 200 ألف أسطوانة يوميا

12:55 ص

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز، نهار سعيدات، الخميس، إن الطلب على الغاز ارتفع منذ 3 أسابيع نظرا للحالة الجوية من معدل 140 ألف أسطوانة يوميًا إلى 200 ألف أسطوانة يوميًا. اضافة اعلان





وأضاف سعيدات أن محطات تعبئة الغاز تعمل حتى وقت متأخر لتلبية حاجة السوق، مشيرًا إلى أن الاستهلاك اليومي وقت الذروة يبلغ 200 ألف أسطوانة.



ولفت إلى أن الدوام مستمر لتلبية حاجة المستهلكين، وفيما يخص محطات المحروقات، قال إن تخفيض سعر الكاز له أثر إيجابي على المستهلكين، لأنه يُعد من المواد المطلوبة، ويلجأ إليه أصحاب الدخل المحدود.



وأوضح أن الإقبال على مادة الكاز يتركز في فصل الشتاء، حيث يستهلك السوق المحلي سنويًا نحو 180 مليون لتر من هذه المادة.

