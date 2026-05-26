المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد

وتشير التوقعات إلى نمو لافت في الحركة السياحية وإقبال كبير على المواقع الطبيعية والأثرية التي باتت تشكل وجهة رئيسية للعائلات والمتنزهين.
وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية أبو عناب، إن المحافظة تشهد إقبالاً متزايداً من الزوار خلال مواسم الأعياد نظراً لما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية وسياحية، مشيراً إلى أن مختلف الجهات المعنية تعمل على تعزيز جاهزية المواقع السياحية والخدمات المقدمة للزوار.
وأضاف أن عجلون أصبحت وجهة رئيسية للسياحة الداخلية بسبب وجود متنزهات ومواقع طبيعية ومشروعات سياحية فيها، تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المجتمعات المحلية خلال مواسم السياحة والأعياد.
وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون أنهى الاستعدادات لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ أعمال صيانة وتجهيز للمرافق والخدمات المحيطة بالتلفريك، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة وتنظيم الحركة المرورية لضمان راحة الزوار.
وأضاف أن إدارة التلفريك أعدّت برامج ترفيهية وفنية وفلكلورية تستهدف العائلات والزوار، في ظل توقعات بارتفاع الحركة السياحية والإقبال على المنطقة خلال عطلة العيد، لما تتمتع به عجلون من أجواء طبيعية ومواقع سياحية جاذبة.
وأشار المعايطة إلى استمرار دعم الأسر المنتجة من خلال البازارات المقامة في محيط التلفريك، والتي تسهم في الترويج للمنتجات العجلونية ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار عدد من أصحاب المشاريع السياحية في عجلون إلى أن القطاع السياحي في المحافظة يشهد خلال عطلة العيد إقبالاً متزايداً من العائلات والزوار، خاصة على الشاليهات والمزارع السياحية، ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحريك مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة.
وأكدت نائب رئيس جمعية "نسمة شوق" السياحية المهندسة ابتهال الصمادي أهمية السياحة المجتمعية في دعم الأسر المنتجة والترويج للمنتجات المحلية، مشيرة إلى أن الفعاليات والبازارات التي تقام في المواقع السياحية تسهم في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي بالحركة السياحية.
وأشار عضو مبادرة "سياحتنا ثروتنا" أسامة القضاة إلى أهمية المحافظة على المواقع السياحية والطبيعية وتعزيز التوعية بأهمية السياحة الداخلية، مؤكداً أن عجلون تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجعلها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة خلال مواسم الأعياد والعطل.
