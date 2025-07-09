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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تسلل طائرة مسيّرة

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الطائرة المضبوطة
 
الأربعاء، 09-07-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر الأربعاء، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل طائرة مسيّرة.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، تمكنت من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

 
 
gnews

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