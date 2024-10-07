المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مخدرات بمسيرتين

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة التهريب بواسطة طائرتين مسيرتين اللتان حاولتا عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، والحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
استحداث مسار نقل للباص السريع في مادبا
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يشارك في إخماد الحرائق باليونان
-
الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ .. تفاصيل
-
جامعة مؤتة تقيم عزاء للدكتور المغدور أحمد الزعبي
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 5 محافظات الخميس
-
الأردن يعزي البوسنة والهرسك بضحايا الفيضانات
-
الأردن يدين مساعي الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الأونروا
-
نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط