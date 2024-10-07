المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مخدرات بمسيرتين

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر الإثنين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرتين مسيرتين (درون).

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وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة التهريب بواسطة طائرتين مسيرتين اللتان حاولتا عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، والحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.