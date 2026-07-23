المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل أربعة اشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الخميس، محاولة تسلل أربعة اشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

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وجرى رصد المتسللين من قِبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.