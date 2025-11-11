المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

05:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753444 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية. اضافة اعلان





حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.



