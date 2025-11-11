المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.
-
