 
الإثنين 2024-12-23 09:52 م
 

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 23-12-2024 09:38 م

الوكيل الإخباري-   ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، احبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء اليوم الإثنين على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تسلل طائرة مسيرة (درون).

اضافة اعلان


وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تسلل طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة للحدود، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية

تعبيرية

عربي ودولي شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أخبار محلية الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تراجع المخاوف بشأن وتيرة خفض الفائدة الأميركية

رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري المُدرَج على لائحة التراث العالمي

أخبار محلية رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري

المفرق

أخبار محلية صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق

الدكتور محمد الحجيري

أخبار محلية الأردن يسجل إنجازًا طبيًا رائدًا: إجراء اول عملية كي كهربائي بتقنية Medtronic PFA

روسيا اليوم

عربي ودولي الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا



 




الأكثر مشاهدة