الثلاثاء 2026-01-06 10:49 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة
الثلاثاء، 06-01-2026 10:37 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية.


حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتحويلها إلى الجهات المختصة.
 
 


