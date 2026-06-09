المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

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الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان







