الخميس 2026-05-21 01:44 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الخميس، 21-05-2026 11:52 ص
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.اضافة اعلان
 
 


