المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة الطائرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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