المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الأثنين، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة الطائرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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