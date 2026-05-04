المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات للجهات المختصة.

 
 


