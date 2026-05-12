الثلاثاء 2026-05-12 12:52 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

الثلاثاء، 12-05-2026 12:25 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
 
 


أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

