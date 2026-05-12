المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

12:25 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. اضافة اعلان





وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.





