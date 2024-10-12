المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة “درون”

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات احبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة للحدود، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية”، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير الإمكانات كافة في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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