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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة “درون”

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
السبت، 12-10-2024 07:47 م

الوكيل الإخباري-    ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم السبت على واجهتها الغربية، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات احبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة للحدود، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية”، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير الإمكانات كافة في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

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