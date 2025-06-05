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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي
 
الخميس، 05-06-2025 11:25 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الخميس، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.

 
gnews

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