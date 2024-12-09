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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 09-12-2024 05:25 م

الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت بعد ظهر اليوم الإثنين، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

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 وأضاف المصدر إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


 وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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