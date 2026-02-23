الإثنين 2026-02-23 02:59 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
 
الإثنين، 23-02-2026 01:27 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.اضافة اعلان


جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"التربية النيابية" تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

شؤون برلمانية "التربية النيابية" تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية تجريبيا

أخبار محلية إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية تجريبيا

الوطني لتطوير المناهج: تطوير التعليم عملية مستمرة لضمان جودة التعلم

أخبار محلية الوطني لتطوير المناهج: تطوير التعليم عملية مستمرة لضمان جودة التعلم

ماغي بو غصن

فن ومشاهير ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل

سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

فنون ومشاهير للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى

فن ومشاهير للمرّة الثامنة... نقل فنان مصري بشكلٍ عاجل إلى المستشفى

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

النائب البدادوة: "يخسى ويهبى منطوقه" والأردن كله عسكر

شؤون برلمانية النائب البدادوة: "يخسى ويهبى منطوقه" والأردن كله عسكر



 






الأكثر مشاهدة