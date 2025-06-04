المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين حاولتا اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما ومتابعتهما، إذ تم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير جميع إمكاناتها وقدراتها، وبأعلى درجات الجاهزية واليقظة، للتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستهداف مقدراته، ومنع أي محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود، حفاظًا على أمن الأردن واستقراره.
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