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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 19-08-2024 06:13 م

الوكيل الإخباري-   صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت اليوم الاثنين، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك، و إسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية وتبين بأنها تحمل مواد مخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

gnews

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