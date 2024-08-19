المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك، و إسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية وتبين بأنها تحمل مواد مخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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