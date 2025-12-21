الأحد 2025-12-21 11:05 ص

المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 21-12-2025 10:21 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

 
 


