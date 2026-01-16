الجمعة 2026-01-16 05:14 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

شعار القوات المسلحة الأردنية.
القوات المسلحة الاردنية
 
الجمعة، 16-01-2026 05:10 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 


المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

