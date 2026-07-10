المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

أذ جرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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