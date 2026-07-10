المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين.

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