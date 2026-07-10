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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الجمعة، 10-07-2026 01:23 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين.

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أذ جرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


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