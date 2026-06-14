المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قوات حرس الحدود، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
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