المنطقة العسكرية الشرقية تحبط اربع محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوسطة بالونات

01:02 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأحد على واجهتها، أربع محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً .





إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة









