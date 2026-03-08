الأحد 2026-03-08 02:34 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط اربع محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوسطة بالونات

الأحد، 08-03-2026 01:02 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأحد على واجهتها، أربع محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً .اضافة اعلان


إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
 
 


