المنطقة العسكرية الشرقية تحبط اربع محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوسطة بالونات

إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
