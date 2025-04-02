المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأربعاء، على واجهتها الشرقية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".