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المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الاردنية
 
السبت، 05-04-2025 07:04 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم السبت، على واجهتها الشرقية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

 
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