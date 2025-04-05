المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم السبت، على واجهتها الشرقية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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