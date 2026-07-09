الخميس 2026-07-09 01:48 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 09-07-2026 12:53 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة.

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أذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


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