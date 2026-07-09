المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة.

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