المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة

وأضاف المصدر "أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية"، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال محاولات التسلل أو التهريب.
-
أخبار متعلقة
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة
-
السفارة المكسيكية وجامعة اليرموك تفتتحان معرضاً فنياً
-
"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة توعوية لمكافحة المخدرات في إربد
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة
-
وزارة المياه تطلق المرحلة السادسة من برنامج "نقود لنخدم "
-
الصفدي: الأردن يقف إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي
-
الاحتفاء في الزرقاء باختتام مشروع "تعزيز نظم المعلومات الصحية الرقمية"
-
الضمان توضح شروط وآلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل