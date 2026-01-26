المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
-
"الخيرية الهاشمية" ولجنة المناصرة تواصلان توزيع الخبز داخل قطاع غزة
-
معدّل الكاتب العدل يدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
الزعبي: سقوط إعلامي مكتمل الأركان .. فيديو لاعب الرمثا يثير موجة انتقادات
-
وزارة العدل: 38.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها في 2025
-
المياه والبيئة تبحثان تحديات التغير المناخي مع وفد ألماني
-
الأردن وسوريا يوقعان اتفاقية بشأن الغاز في دمشق اليوم