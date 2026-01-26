الإثنين 2026-01-26 12:39 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

الإثنين، 26-01-2026 12:28 م
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.اضافة اعلان


وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


