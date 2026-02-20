المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

03:35 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الجمعة على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً . اضافة اعلان





إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.









