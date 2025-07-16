المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء أمس الثلاثاء من إحباط محاولتي تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

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وبين المصدر أنه تم رصد مجموعتين من المهربين حاولوا اجتياز الحدود من موقعين مختلفين بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".