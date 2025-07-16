المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

وبين المصدر أنه تم رصد مجموعتين من المهربين حاولوا اجتياز الحدود من موقعين مختلفين بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
حادث دهس في طبربور
-
مركبة تتجاوز الاشارة حمراء وتصطدم بالباص السريع ووقوع 5 اصابات
-
الامن العام : بعد عمل بطولي .. النشامى مرّوا من هنا - صور
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم _أسماء
-
ضخ حصة مياه إضافية لعدد من مناطق لواء المزار الشمالي
-
رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى يتفقد سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية
-
إربد: تخريج 25 شابًا في برنامج تدريبي متخصص بالتجارة الإلكترونية