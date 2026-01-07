الأربعاء 2026-01-07 01:55 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 07-01-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأربعاء على واجهتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.

اضافة اعلان


وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول

أخبار محلية ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!

توقيع عقود عمل جماعية

أخبار محلية توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء

ؤؤي ؤ

فن ومشاهير باسم ياخور ينضم رسميًا إلى مسلسل "كذبة سودا" مع سيرين عبد النور

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تشرع بمناقشة قانون الغاز لسنة 2025

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

أخبار محلية بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي

ب

فن ومشاهير نانسي عجرم تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة عن زواجها وحياتها الشخصية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

ر

مناسبات تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا



 






الأكثر مشاهدة