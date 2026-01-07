المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!
-
توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء
-
بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي
-
الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط
-
الأردن وتركيا يؤكدان دعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها
-
أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور
-
العمل تبحث تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا