المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأربعاء على واجهتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.

اضافة اعلان