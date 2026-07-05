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المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 05-07-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاحد على واجهتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً، اذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. اضافة اعلان
 
 


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