المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

الخميس، 05-03-2026 01:08 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.اضافة اعلان
 
 


