المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

11:10 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء على واجهتها، اربع محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً. اضافة اعلان





وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.









