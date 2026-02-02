المنطقة العسكرية الشمالية: القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود

09:39 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763011 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الأحد، محاولة تسلل لخمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

تم نسخ الرابط





