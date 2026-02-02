الإثنين 2026-02-02 10:40 ص

المنطقة العسكرية الشمالية: القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود

الإثنين، 02-02-2026 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الأحد، محاولة تسلل لخمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
 
 


