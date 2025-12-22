الإثنين 2025-12-22 03:31 م

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

الإثنين، 22-12-2025 02:06 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الاثنين، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 


