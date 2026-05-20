الأربعاء 2026-05-20 10:16 ص

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

الأربعاء، 20-05-2026 09:25 ص
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الثلاثاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.اضافة اعلان
 
 


