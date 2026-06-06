المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

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الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الجمعة، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الأشخاص الثلاثة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. اضافة اعلان











