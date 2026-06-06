السبت 2026-06-06 01:38 م

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
 
السبت، 06-06-2026 01:20 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الجمعة، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الأشخاص الثلاثة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله

نعـي فـاضل مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله

سلطة العقبة تبدأ معالجة ظاهرة الإبل المهملة حفاظاً على السلامة العامة

أخبار محلية سلطة العقبة تبدأ معالجة ظاهرة الإبل المهملة حفاظاً على السلامة العامة

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

عربي ودولي عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى أيار

اقتصاد محلي ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى أيار

الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار لتعزيز التعاون في الابتكار والاستثمار وتنمية المواهب

أخبار محلية الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار لتعزيز التعاون في الابتكار والاستثمار وتنمية المواهب

عجلون: مطالبات برقابة شاملة ودائمة على الأسواق للحد من التجاوزات

أخبار محلية عجلون: مطالبات برقابة شاملة ودائمة على الأسواق للحد من التجاوزات



 
 






الأكثر مشاهدة

 