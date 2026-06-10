الأربعاء 2026-06-10 02:36 م

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الاربعاء، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم ، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.اضافة اعلان
 
 


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